Житель Октябрьска сотрудники хранил марихуану в контейнере в холодильнике

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В полициюпоступила оперативная информация о том, что ранее несудимый житель города Октябрьск 1983 года рождения может быть причастен к сбыту наркотических средств. В результате проверки данный факт нашел свое подтверждение. Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина сбыл наркотическое вещество "марихуана" в одной из квартир в городе Октябрьск. Сразу после этого он был задержан оперативниками. По данным экспертов-криминалистов, масса изъятого с места происшествия наркотика составила 0,739 грамма.

В ходе расследования уголовного дела оперативными сотрудниками установлен дополнительный факт незаконного оборота наркотиков. В квартире, где проживает подозреваемый, в холодильнике полицейские обнаружили контейнер с веществом растительного просихождения внутри. Изъятое было направлено на экспертизу. По результатам исследования выяснилось, что обнаруженным является марихуана общей массой 32, 46 грамма.

По словам злоумышленника, марихуану он хранил в целях собственного употребления. В настоящее время данная информация тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.