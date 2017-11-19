Житель Новокуйбышевска украл у матери телевизор

124

За помощью в полицию обратилась 68-летняя жительница Новокуйбышевска. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой преступления. У нее украли телевизор стоимостью около 20 тысяч рублей. При этом пожилая женщина отметила, что к краже может иметь отношение ее сын – 39-летний мужчина в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности.Ориентировку на предполагаемого злоумышленника дежурный направил всем патрульным экипажам, несущим службу на городских улицах. В результате спустя непродолжительное время на улице Киевской экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали его.Мужчина дал признательные показания и сообщил, что действительно похитил у своей матери телевизор. Патрульные передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. В настоящее время в отношении жителя Новокуйбышевска возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.