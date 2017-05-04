Житель Новокуйбышевска похитил телевизор у собственной бабушки
4 мая 2017 09:52
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В полицию Новокуйбышевска поступил звонок от местной жительницы 1946 года рождения. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что ее внук похитил из дома телевизор и скрылся в неизвестном направлении.
Стражи правопорядка установили, что она возвращалась домой из магазина и увидела, как ее внук 1987 года рождения покидает двор жилого дома с техникой в руках. Просьбы остановиться и вернуть телевизор в дом мужчина проигнорировал.
Со слов пострадавшей полицейские составили список примет ее родственника и направили ориентировку всем наружным службам полиции. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы в одном из дворов города заметили мужчину, подходившего под описание злоумышленника. Похищенный телевизор был при нем. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
По данным правоохранителей, подозреваемый в совершении преступления не имеет постоянного заработка и ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.
О грабеже возбудили уголовное дело, сообщает облМВД.
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