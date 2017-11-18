Житель Новокуйбышевска осужден за оскорбление полицейского

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28 сентября 2017 года в 15:00 часов сотрудниками полиции был задержан и доставлен в городскую больницу для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения К. в связи с совершением последним административного правонарушения. Находясь в процедурном кабинете медицинского учреждения, в присутствии посторонних лиц – врача психиатра и медицинской сестры К. стал вести себя агрессивно, оскорбляя сотрудника полиции грубой нецензурной бранью.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ, сообщает облпрокуратура.