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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Красноярского района угрожал убить мать и племянницу

13 ноября 2017 12:02
80
Житель Красноярского района угрожал убить мать и племянницу Мужчина при этом был пьян.
Мужчина при этом был пьян.

В отдел МВД России по Красноярскому району обратилась местная жительница 1952 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что её сын угрожал ей и её 23-летней внучке убийством.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские опросили заявительницу и выяснили, что её сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору с племянницей. Во время семейного конфликта мужчина схватил кухонный нож и замахнулся им на девушку. При этом злоумышленник угрожал ей, и его слова она восприняла реально опасными для жизни. Мать злоумышленника решила заступиться за внучку, но и в отношении неё нерадивый сын начал высказывать слова угрозы убийством и так же замахивался ножом.

По данным правоохранителей местный житель 1976 года рождения нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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