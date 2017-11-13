Житель Красноярского района угрожал убить мать и племянницу

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В отдел МВД России по Красноярскому району обратилась местная жительница 1952 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что её сын угрожал ей и её 23-летней внучке убийством.По указанному адресу выехали сотрудники полиции. В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские опросили заявительницу и выяснили, что её сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору с племянницей. Во время семейного конфликта мужчина схватил кухонный нож и замахнулся им на девушку. При этом злоумышленник угрожал ей, и его слова она восприняла реально опасными для жизни. Мать злоумышленника решила заступиться за внучку, но и в отношении неё нерадивый сын начал высказывать слова угрозы убийством и так же замахивался ножом.По данным правоохранителей местный житель 1976 года рождения нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.