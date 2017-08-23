Житель Кинеля смошенничал при получении микрозайма

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В полицию обратился руководитель организации, которая выдает микрозаймы населению. Обратившийся рассказал, что у одного из заемщиков образовалась просроченная задолженность по кредиту. В начале апреля мужчина оформил микрозайм, однако, первый взнос по сумме долга до настоящего времени не совершил.В ходе проверки полицейские выяснили, что 23-летний житель Кинеля взял денежные средства в сумме 5 тысяч рублей «под процент», при оформлении документов указав место своей работы. На деле же мужчина являлся безработным, т.е. предоставил заведомо ложные сведения о работе.Также полицейские выяснили, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности 5 лет назад за угон автомобиля.По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемому грозит штраф, либо условный срок заключения, сообщает облМВД.