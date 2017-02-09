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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Житель Кинель-Черкасского района ограбил автомобилистку в Самаре

9 февраля 2017 09:11
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До этого задержания молодой человек уже подозревался в двух преступлениях.

В дежурную часть отдела полиции, обслуживающего Ленинский район Самары, обратилась за помощью местная жительница 1988 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что из ее автомобиля, находившегося на парковке возле одного из торговых центров, злоумышленник открыто похитил сумку с документами, деньгами и сотовым телефоном.
Патрульные задержали молодого человека, подходившего под описание разыскиваемого. Им оказался житель села Кинель-Черкассы 1999 года рождения. Во время досмотра в присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел изъяли у подозреваемого похищенное имущество.

До этого задержания молодой человек уже подозревался в квартирной краже и хищении автомобиля, совершенных в Кинель-Черкасском районе, а также являлся фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту грабежа в Похвистневском районе.
В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело, сообщает облМВД.

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