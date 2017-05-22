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Житель Большечерниговского района сжег своего приятеля на газовой конфорке

22 мая 2017 13:25
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Житель Большечерниговского района сжег своего приятеля на газовой конфорке
Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Преступление было совершено вечером 13 мая в квартире одного из домов, расположенных на улице Центральной в поселке Полянский Большечерниговского района. Местные жители сообщили участковым уполномоченным полиции и медикам, что к ним за помощью обратился жилец их дома. Мужчина получил серьезные ожоги различных частей тела и попросил соседей вызвать врачей. Прибывшие медработники забрали потерпевшего в больницу, по пути в которую полицейские смогли его опросить. Спустя некоторое время, доставленный в реанимацию 42-летний мужчина от полученных травм скончался.

У полицейских появилась версия, что данное преступление мог совершить ранее судимый местный житель 1969 года рождения, проживающий в соседнем доме. Злоумышленник полностью признался в содеянном и рассказал, что во время ссоры, возникшей в ходе совместного распития алкоголя, он схватил хозяина квартиры за руку и силой уложил его на горящую конфорку газовой плиты. Продержав потерпевшего над огнем некоторое время, подозреваемый поспешно скрылся с места преступления.
Возбуждено уголовное дело. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Расследование продолжается, сообщает облМВД.
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