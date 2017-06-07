Житель Богатовского района угрожал убить отца лопатой

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Инцидент произошел во дворе частного дома на улице Молодежная. Согласно предварительной версии полицейских, 31-летний житель села Аверьяновка Богатовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в руки совковую лопату и угрожал убийством своему отцу.Учитывая агрессивное состояние сына и его физическое превосходство, отец воспринял угрозу реально и обратился за помощью к сотрудникам МО МВД России «Богатовский».Подозреваемого задержали сотрудники полиции, прибывшие на вызов. По данным стражей правопорядка, предполагаемый злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.