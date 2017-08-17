Житель Безенчукского района попросил телефон у знакомого и с ним ушел

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В полицию по Безенчукскому району поступило сообщение от гражданина 1996 года рождения, который сообщил, что его знакомый похитил принадлежащий ему сотовый телефон. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что потерпевший приехал из города Москвы. На привокзальной площади встретил своего знакомого, который попросил у него позвонитьт, после чего ушел, так и не вернув гаджет.Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Ранее не судимый местный житель 1992 года пояснил, что, пользуясь дружескими отношениями, похитил телефон для личного пользования. Сотрудники полиции изъяли украденное средство связи и вернули его владельцу.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает облМВД.