Житель Безенчука в ходе ссоры разбил телефон своей девушки

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В полицию за помощью обратилась местная жительница 1996 года рождения. Девушка рассказала о том, что знакомый молодой человек умышленно повредил ее мобильный телефон и причинил ущерб на сумму 17 000 рублей.Конфликт, в ходе которого повреждено имущество, произошел в кафе. Правоохранители прибыли по указанному адресу, установили и опросили очевидцев происшествия и выяснили, что потерпевшая находилась в заведение общественного питания совместно с подругой и ее сожителем. В ходе распития алкогольных напитков между сожителями возникла ссора. Потерпевшая решила заступиться за свою знакомую и сказала, что вызывает полицию. Услышав об этом, молодой человек подбежал к девушке, вырвал телефон из ее рук и бросил на пол. От удара о кафель электронный гаджет пришел в негодность.Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался местный житель 1995 года рождения ранее судимый за совершение умышленного причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.