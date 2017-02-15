Женщина в Саратове украла 140 тысяч с карточки соседа
15 февраля 2017 13:48
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В Саратове 29-летнюю женщину подозревают в краже денег с банковской карты соседа. Как сообщил правоохранительным органам 50-летний житель ул. 1-й Садовой, в начале февраля женщина похитила у него карточку и сняла с нее 140 тыс. руб.
Злоумышленница задержана и призналась в преступлении. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет СарБК.
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