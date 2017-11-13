Выйдя на из мест лишения свободы, через сутки самарец вновь стал фигурантом уголовного дела

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Поздно ночью в Промышленном районе областного центра экипаж дорожно-патрульной службы остановил иномарку. Сотрудники полиции заметили, что заднее левое стекло автомобиля было разбито. Кроме того, водитель и его пассажирка были явно чем-то взволнованы. В ходе разговора с полицейскими молодые люди рассказали: несколько минут назад из их автомобиля украли имущество. Более того, они «лицом к лицу» столкнулись с предполагаемым злоумышленником. Как оказалось, около часа ночи 22-летняя владелица иномарки, припаркованной во дворе дома на улице Ново-Вокзальной, услышала звук сработавшей автомобильной сигнализации и вместе с мужем выбежала на улицу. Подойдя к автомобилю, супружеская пара увидела в салоне незнакомого мужчину. Тот, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию, складывал вещи хозяйки автотранспорта в пакет. Мужчина же, схватив свою добычу, убежал.Выяснив обстоятельства случившегося, сотрудники полиции приняли решение вместе с пострадавшей стороной объехать прилегающую к месту происшествия территорию. Проезжая мимо одного из круглосуточных магазинов, полицейские заметили мужчину. Его внешность совпадала с приметами злоумышленника. Более того, в ночном посетителе торговой точки супружеская пара узнала своего обидчика. В результате было принято решение задержать подозрительного гражданина. В ходе общения с сотрудниками полиции мужчина не стал отпираться и показал, куда спрятал пакет с чужими вещами. При проверке оказалось: добычей предполагаемого злоумышленника стали солнцезащитные очки, автомобильная зарядка, кроссовки, огнетушитель, домкрат и набор инструментов. В ходе установления личности подозреваемого выяснилось, что мужчина 1980 года рождения несколько дней назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за разбойное нападение.Было возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.