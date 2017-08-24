Врач в Самарской области получил 10 тысяч рублей за фиктивный больничный

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В полицию обратился гражданин 1989 года рождения, который добровольно сообщил о том, что дал незаконное денежное вознаграждение сотруднику медицинского учреждения одной из районных больниц Самарской области.В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что врач больницы 1954 года рождения, исполняющий свои должностные обязанности, находясь на рабочем месте, незаконно получил 10 тысяч рублей за оформление фиктивного больничного листа.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказниае в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает облМВД.