Возле бара в Кировском районе Самары преступник ограбил мужчину и тут же пропил деньги
15 февраля 2017 13:55
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В дежурную часть отдела полиции, обслуживающего Кировский район Самары, за помощью обратился местный житель 1966 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что несколькими минутами ранее около одного из баров, расположенных на улице Товарной, на него напал злоумышленник и, примененив физическую силу, открыто похитил денежные средства в размере 1 500 рублей.
Как выяснили полицейские, злоумышленник, употреблявший в баре спиртное, выследил потерпевшего, и после ограбления снова вернулся в заведение, потратив похищенные деньги на приобретение очередной порции алкоголя.
Подозреваемым в совершенном преступлении оказался местный житель 1980 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, кражу и нарушение неприкосновенности жилища.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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