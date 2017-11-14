Воспользовавшись невнимательностью покупательницы магазина в Самаре, злоумышленник похитил у нее деньги

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В Железнодорожном районе областного центра сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную в мае текущего года. По подозрению в тайном хищении имущества одной из посетительниц магазина, расположенного на улице Спортивной, задержан житель Самары 1978 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Из собранных материалов следует: подозреваемый похитил кошелек покупательницы, увлеченной выбором товара. Женщина на некоторое время упустила из виду свою сумку. В итоге жительница областного центра 1954 года рождения лишилась около 3 200 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9 Управления МВД России по г. Самаре выяснили, что к хищению кошелька у местной жительницы может быть причастен ранее попадавший в поле зрения самарец. Разыскиваемый мужчина был задержан. Похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.