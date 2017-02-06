Вор украл золотые украшения из двух домов в Кинельском районе

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В полицию поступило сообщение о кражах от двоих жителей поселка Алексеевка. Мужчины заявили, что из их домов, расположенных на улицах Зазина и Пушкина, пропали золотые изделия и денежные средства на общую сумму 86 000 рублей.Под подозрение попал ранее неоднократно судимый за аналогичное преступление местный житель 1979 года рождения.В результате обыска правоохранители изъяли из кармана куртки мужчины предполагаемое орудие преступления – монтировку. Задержанный признал вину и пояснил, что вырученные деньги планировал потратить на личные нужды.Возбуждено уголовное дело о краже. Часть похищенного золота изъята и возвращена законным владельцам, сообщает облМВД.