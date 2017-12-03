Я нашел ошибку
Главные новости: 
Александр Хинштейн заявил, что внимание федеральных властей вновь будет обращено к Самарскому региону
В Сызрани загорелся автобус ПАЗ, первозивший вахтовиков с «Газпрома» К счастью, никто не пострадал.
В Сызрани загорелся автобус ПАЗ, перевозивший вахтовиков с «Газпрома»
Житель Тольятти, задержанный по подозрению в разбое, на допросе признался еще и в совершении грабежа Он сорвал с женщины золотую цепочку с крестиком.
Житель Тольятти, задержанный по подозрению в разбое, на допросе признался еще и в грабеже
Безработный житель Ульяновской области подозревается в краже из автомобиля в Тольятти Преступление по горячим следам раскрыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Безработный житель Ульяновской области подозревается в краже из автомобиля в Тольятти
NASA опубликовало фото облаков Юпитера Кадр был сделан космическим кораблем Juno.
NASA опубликовало фото облаков Юпитера
В Самаре разработан проект реставрации хоральной синагоги Дмитрий Азаров убежден, что здание синагоги должно стать местом притяжения людей, возможно со всего мира.
В Самаре разработан проект реставрации хоральной синагоги
У сызранца во дворе дома изъяли героин Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
У сызранца во дворе дома изъяли героин
На базе СамГТУ может открыться специальность
На базе СамГТУ может открыться специальность "инженер-реставратор"
сегодня  Воскресенье, 3 декабря, 13:28
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/12:
USD 58.52
-0.06
EUR 69.75
0.23
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Во время пьяной ссоры в Приволжском районе жена лишь чудом не зарезала мужа

3 декабря 2017 10:36
139
Во время пьяной ссоры в Приволжском районе жена лишь чудом не зарезала мужа Семья ведет асоциальный образ жизни.
Семья  ведет асоциальный образ жизни.

  В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району  поступило телефонное сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с травмами 54-летнего мужчины  в состоянии алкогольного опьянения.
В одном из домов, расположенных в селе Обшаровка,  в ходе совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его женой  1967 года рождения  на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, в результате которого  злоумышленница нанесла своему мужу ножевое  ранение в область груди.
  Сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемую. Женщина призналась в содеянном. По имеющимся у сотрудников полиции  данным, семья  ведет асоциальный образ жизни.

 В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 декабря 2017  20:43
Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность.
Самарский областной суд подтвердил незаконность проведения митинга сторонников Алексея Навального 3 декабря
 Власти напоминают - участие в несанкционированном митинге влечет административную ответственность.  Закон
361
1 декабря 2017  17:48
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение совершаемых им и друг
Самарца задержали в кафе при передаче полицейскому взятки в 500 тысяч рублей
А также он пообещал в дальнейшем единовременно передать еще 1 миллион рублей и ежемесячно передавать 5миллионов рублей за не проведение в отношении взяткодателя... Закон
1206
30 ноября 2017  21:16
Возбуждено уголовное дело по статье
В Сызранской больнице скончалась новорожденная девочка из-за несвоевременного выявления врожденного заболевания
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".  Закон
1253
30 ноября 2017  18:51
В случае, если мессенджер откажется от идентификации пользователей, он будет заблокирован.
В России вводится запрет на анонимное общение в мессенджерах
В случае, если мессенджер откажется от идентификации пользователей, он будет заблокирован.  Закон
296
30 ноября 2017  17:49
Около 300 тонн одежды известных марок могло быть незаконно ввезено в Россию за последние два года через канал контрабанды,
ФТС и ФСБ раскрыли схему контрабанды люксовой одежды под видом ниток
Около 300 тонн одежды известных марок могло быть незаконно ввезено в Россию за последние два года через канал контрабанды,   Закон
236
30 ноября 2017  17:42
В ведомстве поддержали инициативу об уголовной ответственности для организаций.
Терроризм и наркобизнес все чаще оказываются связаны с деятельностью юрлиц, заявили в СКР
В ведомстве поддержали инициативу об уголовной ответственности для организаций.   Закон
248
30 ноября 2017  16:15
Он передал начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области 200 тысяч рублей в качестве взятки за не проведение проверочных мероприятий по факту незаконного оборота алкогольной продукции.
В Самаре директор ООО подозревается в даче взятки
Он передал начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области 200 тысяч рублей в качестве взятки... Закон
362
Весь список
Происшествия
3 декабря 2017  12:09
В Сызрани загорелся автобус ПАЗ, первозивший вахтовиков с «Газпрома» К счастью, никто не пострадал.
В Сызрани загорелся автобус ПАЗ, перевозивший вахтовиков с «Газпрома»
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
136
2 декабря 2017  21:13
Он «перегнал» автомобиль в другой город и даже нашел для него покупателя.
Житель Ульяновска угнал иномарку в Сызрани
 Он «перегнал» автомобиль в другой город и даже нашел для него покупателя.   Происшествия
449
2 декабря 2017  11:47
Крупный пожар в Отрадном тушили ночью Горел частный дом на 90 м2.
Крупный пожар в Отрадном тушили ночью
Горел частный дом на 90 м2. Происшествия
602
Весь список
Криминал
3 декабря 2017  11:55
Житель Тольятти, задержанный по подозрению в разбое, на допросе признался еще и в совершении грабежа Он сорвал с женщины золотую цепочку с крестиком.
Житель Тольятти, задержанный по подозрению в разбое, на допросе признался еще и в грабеже
Он сорвал с женщины золотую цепочку с крестиком. Криминал
124
3 декабря 2017  11:45
Безработный житель Ульяновской области подозревается в краже из автомобиля в Тольятти Преступление по горячим следам раскрыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Безработный житель Ульяновской области подозревается в краже из автомобиля в Тольятти
Преступление по горячим следам раскрыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Криминал
211
3 декабря 2017  11:14
У сызранца во дворе дома изъяли героин Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
У сызранца во дворе дома изъяли героин
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Криминал
161
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5057
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1790
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8687
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2477
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9991
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2851
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2136
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1463
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1814
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1704
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1429
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3056
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам
В Самаре отметят День неизвестного солдата
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

480

На базе СамГТУ может открыться специальность "инженер-реставратор"

307

В Тольятти двое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку

241
за неделю

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2384

Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом области

1712

Сегодня вечером на улице Льва Толстого в Самаре столкнулись «Renault» и ВАЗ 2113, пострадали двое взрослых и трое детей

1553
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда