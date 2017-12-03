Во время пьяной ссоры в Приволжском районе жена лишь чудом не зарезала мужа

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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило телефонное сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с травмами 54-летнего мужчины в состоянии алкогольного опьянения.В одном из домов, расположенных в селе Обшаровка, в ходе совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его женой 1967 года рождения на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, в результате которого злоумышленница нанесла своему мужу ножевое ранение в область груди.Сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемую. Женщина призналась в содеянном. По имеющимся у сотрудников полиции данным, семья ведет асоциальный образ жизни.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.