Во дворе дома на улице Свободы в Самаре местные жители обнаружили труп мужчины

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Самарец 1983 года рождения, погиб от причиненных ему травм. Повреждения он получил в ходе уличного конфликта, возникшего ночью во дворе дома на улице Свободы. С места происшествия в ходе работы были изъяты необходимые для следствия материалы и направлены на экспертизу. Кроме того, на основе установленной информации полицейским стали известны приметы того, с кем в последние минуты жизни поссорился потерпевший. Согласно собранной информации, в ходе конфликта с 55-летним жителем Самары пострадавший и получил смертельные травмы. После проверки данных мужчина был задержан. В ходе разговора с полицейскими он не стал отрицать своей причастности к совершению преступления.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подробности случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области