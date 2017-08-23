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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Во дворе дома на улице Свободы в Самаре местные жители обнаружили труп мужчины

23 августа 2017 14:30
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Согласно собранной информации, в ходе конфликта с 55-летним жителем Самары пострадавший и получил смертельные травмы.
Во дворе дома на улице Свободы местные жители обнаружили труп мужчины с видимыми повреждениями в области головы, о чем сразу же сообщили в полицию. По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа провела комплекс мероприятий и выяснила личность погибшего, а также возможные обстоятельства случившегося.

Самарец 1983 года рождения, погиб от причиненных ему травм. Повреждения он получил в ходе уличного конфликта, возникшего ночью во дворе дома на улице Свободы. С места происшествия в ходе работы были изъяты необходимые для следствия материалы и направлены на экспертизу. Кроме того, на основе установленной информации полицейским стали известны приметы того, с кем в последние минуты жизни поссорился потерпевший. Согласно собранной информации, в ходе конфликта с 55-летним жителем Самары пострадавший и получил смертельные травмы. После проверки данных мужчина был задержан. В ходе разговора с полицейскими он не стал отрицать своей причастности к совершению преступления.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подробности случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области 
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