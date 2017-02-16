Внука задержали за попытку убийства бабушки в Самаре

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В полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Перекопской, находится раненая пожилая женщина 1947 года.Сотрудники полиции установили, что к пожилой женщине пришел ее внук 1991 года рождения, между ними произошла ссора, в ходе которой парень схватил нож и ударил им свою бабушку. Потерпевшая стала звать на помощь, на шум вышли соседи, которые вызвали «скорую помощь» и полицию. Воспользовавшись моментом, злоумышленник выбежал из квартиры и скрылся с места происшествия.Внук потерпевшей, который нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в содеянном признался и рассказал подробности случившегося.Возбуждено уголовное дело о попытке убийства, сообщает облМВД.