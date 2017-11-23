В селе Спасское мужчина во время пьяной ссоры до смерти забил свою бывшую сожительницу

91

Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что в одной из квартир дома в селе Спасское, в ходе совместного распития спиртных напитков, между потерпевшей и мужчиной 1974 года рождения произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес женщине несколько ударов ногами. По заключению судебно-медицинского исследования установлено, что смерть женщины наступила от нанесенных ей побоев.Сотрудники органов внутренних дел по горячим следам задержали мужчину. По имеющимся у полиции данным, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.