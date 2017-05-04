В селе Подбельск в куче из досок и мусора полицейские обнаружили труп мужчины
4 мая 2017 19:42
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По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра дворовых построек участка, обозначенного обратившейся, в куче из досок и мусора полицейские обнаружили труп мужчины с гнилостными изменениями сроком давности около полугода. Сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия и собрали необходимые улики. Обнаруженное тело было направлено на экспертизу.
Стражи правопорядка установили личность погибшего - им оказался безработный житель села Мочалеевка 1966 года рождения, числившийся в пропавших без вести с ноября 2016 года.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, полицейские опросили жителей близлежащих домов. Из показаний соседей, а так же знакомой хозяина построек, где был найден труп, полицейские предположили, что к совершению преступления может быть причастен владелец дома - ранее судимый за угрозу убийством безработный местный житель 1971 года рождения.
Допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что 9 ноября 2016 года к нему в гости пришел знакомый. Между приятелями возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил лежащий во дворе молоток и ударил им потерпевшего по голове. От полученной травмы мужчина скончался. После чего, с целью скрыть преступление, подозреваемый спрятал труп во дворе дома, завалив строительным мусором и досками.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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