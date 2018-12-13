В селе Новокуровка обнаружено тело мужчины с различными травмами
13 декабря 2018 14:58
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В полицию поступило сообщение об обнаружении у дома, расположенного на улице Советская села Новокуровка, тела мужчины с различными травмами. Прибывшие на место происшествия оперативники провели подворовый обход, установили и опросили очевидцев случившегося.
Удалось восстановить картину произошедшего. По предварительным данным, безработный мужчина 1974 года рождения распивал спиртные напитки в доме своего знакомого 1967 года рождения. Во время распития алкоголя между приятелями возник конфликт на почве неприязненных личных отношений, в результате которого последний схватил нож и нанес сопернику смертельные удары.
По данным оперативников, после произошедшего подозреваемый попытался скрыть следы деяния. Он вынес тело погибшего во двор, убрался в доме и сообщил об обнаружении мужчины в скорую помощь.
Однако в ходе осмотра места происшествия в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли улики, в том числе, предполагаемое орудие преступления – нож, на основании которых у полицейских возникло предположение о возможной причастности хозяина дома к происшествию. Вскоре мужчина сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Самарской области
В полицию поступило сообщение об обнаружении у дома, расположенного на улице Советская села Новокуровка, тела мужчины с различными травмами. Прибывшие на место происшествия оперативники провели подворовый обход, установили и опросили очевидцев случившегося.
Удалось восстановить картину произошедшего. По предварительным данным, безработный мужчина 1974 года рождения распивал спиртные напитки в доме своего знакомого 1967 года рождения. Во время распития алкоголя между приятелями возник конфликт на почве неприязненных личных отношений, в результате которого последний схватил нож и нанес сопернику смертельные удары.
По данным оперативников, после произошедшего подозреваемый попытался скрыть следы деяния. Он вынес тело погибшего во двор, убрался в доме и сообщил об обнаружении мужчины в скорую помощь.
Однако в ходе осмотра места происшествия в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли улики, в том числе, предполагаемое орудие преступления – нож, на основании которых у полицейских возникло предположение о возможной причастности хозяина дома к происшествию. Вскоре мужчина сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Самарской области
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