В поселке Спиридоновка задержан житель Волжского района за попытку сбыть героин осужденным

45

По версии сотрудников ОВД, молодой человек намеревался передать наркотик лицам, отбывающим наказание в исправительном учреждении. По его словам, наркотик он забрал из закладки на территории Самары. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение не незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».Ранее мужчина был четырежды судим за кражу, грабеж, разбой и угон. По ходатайству следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.