В поселке Поволжский пенсионер во время ссоры выстрелил в голову своему сыну и убил его

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Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что между сыном 1980 года рождения и отцом возник конфликт, в ходе которого мужчина 1955 года рождения причинил огнестрельное ранение своему родственнику в область головы. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.Сотрудники полиции задержали ранее не судимого 62-летнего пенсионера. Он сознался в содеянном.В настоящее время по статье «Убийство» Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Орудие преступление изъято с места происшествия. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.