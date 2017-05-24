В поселке Поволжский пенсионер во время ссоры выстрелил в голову своему сыну и убил его
24 мая 2017 15:20
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Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что между сыном 1980 года рождения и отцом возник конфликт, в ходе которого мужчина 1955 года рождения причинил огнестрельное ранение своему родственнику в область головы. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции задержали ранее не судимого 62-летнего пенсионера. Он сознался в содеянном.
В настоящее время по статье «Убийство» Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Орудие преступление изъято с места происшествия. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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