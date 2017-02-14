В поселке Осинки в ходе ссоры мужчина изрезал ножом своего знакомого

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Сотрудники органов внутренних дел прибыли по указанному адресу. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен 33-летний знакомый потерпевшего, проживающий неподалеку от места преступления. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Правоохранители установили, что мужчина причинил пострадавшему травмы в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотиков.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.