В поселке Береза в Самаре семейная пара и их знакомый убили мужчину

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Ночью в отдел полиции по г. Самаре поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов в поселке Береза обнаружено тело мужчины. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. В ходе работы на месте происшествия полицейские определили, что погибшим является местный житель 1957 года рождения. Из имеющихся у полиции данных следовало, что при жизни он нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. При осмотре тела мужчины эксперты обнаружили признаки насильственной смерти.Было установлено, что тело обнаружила семейная пара, проживающая в доме. При разговоре с полицейскими 32-летний мужчина и его жена 1988 года рождения ничего пояснить об обнаруженном мужчине не смогли и отрицали какую-либо причастность к нему. Однако, проведенные в дальнейшем мероприятия и собранная по их результатам информация опровергла слова семейной пары. В ходе осмотра прилегающей к дому территории, в кустарниках, были обнаружены предметы со следами, похожими на кровь.В итоге выяснилось, что погибший и супруги все же знакомы, и в тот день он находился у них в гостях. Вместе с ними в доме был еще один их знакомый – местный житель 1986 года рождения. Компания употребляла спиртные напитки. Во время застолья между 60-летним мужчиной и его собутыльниками возник конфликт. Согласно собранным материалам, супруги вместе со своим 30-летним приятелем жестоко избили и нанесли ранения своему оппоненту. По предварительной версии, в качестве орудий преступления использовались различные предметы, в том числе топор, нож и черенок от лопаты. После совершения преступления злоумышленники выкинули вышеуказанные предметы в кустарники, после чего супружеская пара решила позвонить в полицию и сообщить об обнаружении во дворе своего дома тела мужчины.Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемые нигде не работают. Старший из них – мужчина 1984 года рождения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, его 28-летняя супруга и 30-летний приятель судимы не были, сообщает облМВД.