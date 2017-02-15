В магазине на ул. Воронежской в Самаре мужчина ограбил продавца

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В один из магазинов, расположенных на улице Воронежской в Самаре, вошел мужчина. По версии следствия, злоумышленник открыто похитил у продавца торговой точки 1982 года рождения денежные средства в сумме 4 000 рублей, после чего скрылся.О произошедшем работница заведения сразу же сообщила в полицию.В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемый злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. Как выяснили полицейские, мужчина 1992 года рождения – житель села Кошки, нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.