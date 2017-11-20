В ходе драки сызранцу разбили голову

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В полицию поступило сообщение о том, что на ул. Гоголя в Сызрани происходит драка. Прибывшие правоохранители обнаружили мужчину, лежащего на земле. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей произошедшего, а также установили личность потерпевшего – им оказался ранее не судимый житель города Сызрань 1969 года рождения. Мужчина был госпитализирован в одно из лечебных учреждений города Сызрань. Врачи диагностировали у него травмы головы.Полицейские задержали ранее не судимого жителя города Сызрань 1986 года рождения.Как установили полицейские, потерпевший повздорил с прохожим. Между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой предполагаемый злоумышленник, проходивший мимо и ставший свидетелем конфликта, заступился за оппонента и нанес потерпевшему несколько ударов по голове. От полученных травм мужчина потерял сознание. Подозреваемый, осознав, что произошло, скрылся с места преступления.Скорую медицинскую помощь и полицию вызвали свидетели произошедшего.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, сообщает облМВД.