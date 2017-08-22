В Жигулевске женщина зарезала своего сожителя в ходе пьяной ссоры

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Сотрудниками уголовного розыска была задержана и доставлена в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства 39-летняя местная жительница, сожительница потерпевшего, которая в ходе допроса призналась в содеянном.Преступление произошло на территории садового товарищества, расположенного в микрорайоне В-3, где мужчина работал сторожем. Полицейские установили, что в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого женщина нанесла потерпевшему удар ножом в грудь.В отношении женщины Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области