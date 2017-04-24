В Жигулевске задержали изготовителя дезоморфина
24 апреля 2017 09:41
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К сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Жигулевску поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей может быть причастен к изготовлению и хранению наркотических средств.
Стражи правопорядка около одного из домов, расположенных на улице Репина, задержали предполагаемого злоумышленника с поличным. При личном досмотре в присутствии понятых у 31-летнего мужчины стражи правопорядка изъяли сверток с порошкообразным веществом и направили на экспертизу.
Исследование показало, что изъятым является дезоморфин массой 0,527 грамма, что является крупным размером. По словам задержанного, запрещенное вещество предназначалось для личного употребления.
По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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