В Жигулевске задержали изготовителя дезоморфина

20

К сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Жигулевску поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей может быть причастен к изготовлению и хранению наркотических средств.Стражи правопорядка около одного из домов, расположенных на улице Репина, задержали предполагаемого злоумышленника с поличным. При личном досмотре в присутствии понятых у 31-летнего мужчины стражи правопорядка изъяли сверток с порошкообразным веществом и направили на экспертизу.Исследование показало, что изъятым является дезоморфин массой 0,527 грамма, что является крупным размером. По словам задержанного, запрещенное вещество предназначалось для личного употребления.По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.