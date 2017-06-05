В Жигулевске задержали девушек-мошенниц

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Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что местные жительницы 1994 и 1988 года рождения подошли на улице к своему 29-летнему знакомому. Сославшись на то, что у них нет денег на счете, девушки попросили у мужчины сотовый телефон якобы для того, чтобы выйти в мобильный интернет. Владелец отдал гаджет, стоимостью четыре тысячи рублей, подругам, а сам зашел в магазин. Вернувшись, он не обнаружил ни знакомых, ни телефонного аппарата.В ходе проведенной работы участковый уполномоченный ОМВД России по городу Жигулевску оперативно установил местонахождение обеих девушек и задержал их. Подозреваемые, ранее судимые за мошенничество, вину признали полностью и рассказали, что похищенный телефон успели сдать в ломбард, потратив вырученные деньги на личные нужды.В настоящее время по статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает облМВД.