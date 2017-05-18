В Жигулевске в квартиру 86-летнего пенсионера проник преступник и ограбил
18 мая 2017 09:44
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В ОМВД России по городу Жигулевску обратился 86-летний пенсионер. Житель села Зольное сообщил полицейским, что преступник похитил у него деньги в размере 1 700 рублей, после чего скрылся.
Сотрудники органов внутренних дел установили, что днем в соседней квартире распивал спиртные напитки местный житель. По имеющейся у стражей правопорядка информации, злоумышленник ночью, около 00-00 часов, свободным доступом проник в квартиру потерпевшего. В силу своего возраста пожилой человек оказать сопротивления незваному гостю не смог. В результате подозреваемый с применением физического насилия забрал деньги.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили местонахождение злоумышленника и задержали его. Сотрудники ОВД установили, что подозреваемый - 32-летний житель села Зольное, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершении кражи. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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