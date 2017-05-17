В Жигулевске сын отобрал у матери золотые украшения

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14 мая около 00-30 к сотрудникам ОМВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась местная жительница. 45-летняя женщина сообщила полицейским, что, находясь в дачном доме, расположенном в поселке Солнечная поляна, родной сын отобрал у неё золотые украшения.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже - ранее не судимого 20-летнего жителя Тольятти.Как установили полицейские, у злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с матерью. В ходе ссоры подозреваемый нанес женщине телесные повреждения и открыто похитил у неё золотые украшения на сумму порядка 37 000 рублей.В настоящее время о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.