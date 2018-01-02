В Жигулевске мужчина украл у соседки мультиварку

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В полицию Жигулевска поступило сообщение от местной жительницы 1979 года рождения. Женщина рассказала полицейским о том, что у нее похищена мультиварка. Пострадавшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму в 4,5 тысячи рублей.Потерпевшая рассказала, что мультиварка находилась на общей кухне коммунальной квартиры, в которой она является хозяйкой одной из комнат. В ходе проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили, что в соседнюю комнату приходил гость, с которым соседка распивала спиртные напитки. Предположительно, после того, как она уснула, гость решил похитить мультиварку. Через несколько часов сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый уроженец одной из соседних республик, проживающий в городе Жигулевске. В ходе опроса подозреваемый признал свою вину полностью.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.