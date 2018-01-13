В Жигулевске мужчина насмерть избил бомжа в общежитии П
13 января 2018 09:53
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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение из медицинского учреждения города о том, что к ним бригадой скорой помощи доставлен мужчина с множественными телесными повреждениями в области головы и туловища, который впоследствии от полученных травм скончался.
Для установления подробностей произошедшего по адресу, откуда был доставлен потерпевший, выехали сотрудники полиции. Стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 61-летний мужчина без определенного места жительства. Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что преступление произошло в общежитии, расположенном по улице Морквашинская. Правоохранители осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев случившегося.
Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший спал на полу в коридоре общежития. По предварительным данным, проходивший мимо подозреваемый нанес ему множество ударов руками и ногами, а затем ушел. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 27-летнего жителя Жигулевска. По данным правоохранителей, подозреваемый ранее отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признал свою вину полностью.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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