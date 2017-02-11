В Жигулевске дочь украла у матери ноутбук

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В полицию за помощью обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной в микрорайоне В-1, похищен ноутбук. Причиненный ущерб был оценен на сумму в 20 000 рублей.Обследовав помещение, эксперты-криминалисты не обнаружили следов взлома окон и входной двери. Стражи правопорядка предположили, что к краже может быть причастен человек, имеющий свободный доступ в квартиру.В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступления - 29-летнюю дочь потерпевшей. На допросе задержанная признала свою вину полностью и рассказала, что украденный ноутбук сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.По данным полицейских, предполагаемая злоумышленница нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.