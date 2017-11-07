В Жигулевске 16-летний подросток украл кухонный гарнитур

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В полицию поступило сообщение от местной жительницы 1955 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что у нее похищен кухонный гарнитур. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на общую сумму более 26 тысяч рублей.Кража произошла на лестничной площадке одного из домов по улице Никитина. Сотрудники полиции установили, что работники мебельной фирмы занесли часть купленного женщиной кухонного гарнитура в квартиру и стали его устанавливать, другая часть мебели осталась в подъезде. Когда хозяйка вышла в подъезд, то увидела, что кухонного гарнитура нет. В ходе проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний местный житель, учащийся одной из школ города. Подозреваемый был задержан инспектором по делам несовершеннолетних в своей квартире, где и была обнаружена кухонная мебель. В настоящее время похищенная мебель возвращена законной владелице.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.