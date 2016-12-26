В Волжском районе в ДТП пострадали женщина и 9-летняя девочка

61

25 декабря на 19 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - граница с р. Казахстан» в Волжском районе произошло ДТП. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 30-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-211040, двигалась со стороны села Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы.По предварительной версии полицейских, при обгоне автомобилистка не справилась с рулевым управлением и допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Произошло столкновение с автомашиной «Chevrolet Niva», а затем - с ВАЗ-21093, двигавшимися прямо навстречу. В результате ДТП предполагаемая виновница аварии, а также ее 9-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении в детском удерживающем кресле, получили травмы и доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинские учреждения.25 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 19 получили ранения различной степени тяжести, сообщает облМВД.