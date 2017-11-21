В Тольятти задержан нетрезвый водитель, лишенный прав

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Патрулировавший Автозаводской район Тольятти экипаж вневедомственной охраны на улице 40 лет Победы обратил внимание на автомобиль «Лада Гранта», который медленно двигался по проезжей части. У машины были выключены габариты, движение осуществлялось рывками, она то резко останавливалась, то вновь срывалась с места. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, водитель затормозил у обочины. Предположив, что находившийся за рулем мужчина может быть не трезв, стражи правопорядка проследовали к нему.Управлявший автомобилем местный житель действительно имел внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии установили, что документы на право управления транспортным средством у 32-летнего ранее неоднократно судимого мужчины отсутствуют – некоторое время назад суд лишил его водительского удостоверения за грубое нарушение ПДД.Сотрудники вневедомственной охраны взывали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и экипаж ГИБДД. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.