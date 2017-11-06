В Тольятти задержали спортсмена, ограбившего посетителя в клубе

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Около часа ночи в дежурную часто отдела полиции 22 УМВД России по города Тольятти поступило сообщение о совершенном на улице Ботанической ограблении. Прибывший на место происшествия ближайший экипаж патрульно-постовой службы выяснил, что у 30-летнего местного жителя отрыто похитили сотовый телефон. Молодой человек рассказал полицейским о том, что в одном из развлекательных клубов города проходила тематическая вечеринка. Ближе к полуночи, между заявителем и одним из посетителей клуба произошел банальный конфликт. После чего мужчины решили выйти на свежий воздух продолжить выяснять отношения. В руках потерпевший держал мобильное устройство, вместо разговора, подозреваемый выхватил из рук молодого человека гаджет и скрылся с ним в соседнем дворе.В ходе проведения оперативных мероприятий у полицейских появились основания полагать, что к ограблению может быть причастен житель Тольятти. Как установили оперативники злоумышленник – молодой человек 1991 года рождения, работает тренером в одном из спортивных залов Автограда.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Подозреваемый свою вину признал.