В Тольятти задержали группу сбытчиков героина

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В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении двоих членов преступной группы, обвиняемых в совершении двенадцати незаконных сбытов наркотических средств в значительном размере. До этого обвинительные вердикты были вынесены в отношении еще двоих обвиняемых.Как установило следствие, четверо жителей Самарской области – трое мужчин и одна женщина – в течение двух месяцев сбывали жителям региона героин. Так, осенью 2015 года один из членов группы с помощью «закладки» у подъезда сбыл местному жителю около полутора граммов наркотического средства. В ходе расследования было установлено, что еще одиннадцать фактов сбыта были совершены аналогичным способом.Полицейские установили, что один из мужчин – 1973 года рождения – осуществлял планирование преступной деятельности и давал указания остальным членам группы по хранению и сбыту наркотиков. Дома, вместе с супругой, он расфасовывал героин в удобную для сбыта упаковку, а после развозил часть запрещенного товара по местам планируемых «закладок».Размещением героина в тайниках занимались и еще двое обвиняемых. Наркотик мужчины помещали в спичечные коробки и прятали его в урнах рядом с подъездами жилых домов. О месте «закладки» клиенты узнавали из смс-сообщений, в котором указывались вес и стоимость покупки. Общение с покупателями обвиняемые вели сразу с нескольких телефонных номеров. По подсчетам следователей, за два месяца на «киви-кошелек», заведенный злоумышленниками, были перечислены почти семь миллионов рублей.В октябре отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.В марте 2017 года решением суда Автозаводского района города Тольятти в отношении двоих членов группы были вынесены обвинительные приговоры. Им избрано наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, сообщает облМВД.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении еще двоих обвиняемых в настоящее время рассматривается в районном суде города Тольятти.