В Тольятти задержали грабителя микрофинансовой организации

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Оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Сотрудница фирмы сообщила, что в офис зашел мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги, которые находились в кассе. Полицейские выяснили приметы злоумышленника, а также направление, в котором он скрылся. На месте происшествия и по возможным путям отхода преступника стражи правопорядка изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения.В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен ранее не судимый местный житель 1983 года рождения. Оперативники установили местонахождение подозреваемого, которого задержали в Комсомольском районе по адресу проживания. Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что деньги он потратил на личные нужды.По статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото и видео: ГУ МВД России по Самарской области