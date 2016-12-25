В Тольятти задержали двух мужчин, ограбивших квартиру
25 декабря 2016 13:20
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В спортивных сумках помимо планшетных компьютеров, мобильного телефона и дорогой одежды находился паспорт, не принадлежащий ни одному из задержанных. Прибыв по адресу проживания владельца документа, патрульные обнаружили там мужчину, который пояснил, что некоторое время назад двое преступников под угрозой ножа проникли в квартиру, нанесли ему множественные удары и, угрожая расправой над его семьей, завладели личным имуществом и ценными вещами.
Для дальнейшего разбирательства на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
В настоящее время по статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют задержанных на причастность к другим противоправным деяниям. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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