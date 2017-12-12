В Тольятти задержали братьев-автоворов
12 декабря 2017 09:26
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В сентябре в полицию Тольятти обратился местный житель. Мужчина 1977 года рождения сообщил, что пропал автомобиль «Лада Гранта», который он оставил на парковке возле места работы. По окончанию рабочего дня транспортного средства на месте не оказалось.
Сотрудники уголовного розыска задержали двух братьев 1990 года рождения. Правоохранители выяснили, что молодые люди нигде не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности. В процессе допроса предполагаемые злоумышленники пояснили, что отогнали автомобиль в гараж, где частично разобрали его на запчасти и продали.
В рамках расследования уголовного дела оперативники установили причастность родственников еще к одному хищению транспортного средства. В июле текущего года с неохраняемой парковки расположенной на Южном шоссе подозреваемые похитили автомобиль «Лада Приора» и так же разобрали его на запчасти и вскоре продали.
Возбуждено уголовное дело о краже. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает облМВД.
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