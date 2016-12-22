В Тольятти вынесен обвинительный приговор четверым наркосбытчикам

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В Тольятти вынесен обвинительный приговор четырем мужчинам, которые занимались незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере, а также культивированием растений, содержащих запрещенные вещества. В совершении преступлений обвинялись жители Самарской области 1994, 1991, 1988 и 1989 годов рожденияВ ходе расследования сотрудники органов внутренних дел установили, что для изготовления наркотических средств злоумышленники оборудовали целую лабораторию. Она располагалась на арендованном ими дачном участке, расположенном в Ставропольском районе. В лаборатории изготавливался амфетамин, а рядом в лесопосадке выращивалась конопля.Обвиняемые тщательно конспирировали противоправную деятельность. В телефонных переговорах мужчины использовали кодовые слова, при этом сим-карты операторов сотовой связи были оформлены на лиц, не имеющих отношение к участникам организованной группы. Сбыт наркотических средств и психотропных веществ осуществлялся только проверенным потребителям. Однако меры конспирации не помогли избежать уголовной ответственности.Во время проведенных обысков полицейские изъяли у злоумышленников в общей сложности 155,85 грамма амфетамина, 788,34 грамма гашиша и 27 кустов конопли. По ходатайству следователей, троим мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В результате одному из злоумышленников назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, еще двум – по 8 лет 6 месяцев. Четвертый участник группы заключил с прокуратурой досудебное соглашение, ему назначено 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание наркосбытчики будут в колонии строгого режима, сообщает облМВД.