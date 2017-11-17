В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка

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Как сообщалось ранее, 14 ноября 2017 года примерно в 9 часов на территории мусороперерабатывающего предприятия, расположенного по адресу: город Тольятти, Центральный район, ул. Ново-заводская, д. 2 «а», было обнаружено тело новорожденной девочки, без признаков жизни.Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).По уголовному делу создана следственная группа в составе следователей следственного отдела. Установлено, что смерть младенца наступила в результате многочисленных травм головы. У ребенка также были обнаружены переломы, ребер. Установлены три мусороуборочных автомобиля, осуществлявших накануне сбор мусора с территории городов Тольятти и Жигулевска, установлены маршруты их передвижения, время загрузки мусора, проводятся следственные мероприятия по местам сбора мусора. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление материи новорожденного ребенка, назначены судебно – медицинская и генотипоскопическая экспертизы. Проверяются лечебные учреждения на предмет обращения беременных женщин, которые могли избавиться от плода, проверяются работники ЖКХ, связанные с транспортировкой и утилизацией бытового мусора, проведено более 35 допросов свидетелей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.