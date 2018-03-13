В Тольятти в одной из квартир дома на бульваре Луначарского обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями

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По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Прибывшие полицейские установили личности погибших. Ими оказались уроженцы соседней республики - женщина 1991 года рождения и мужчина 1985 года рождения.В ходе работы оперативники выяснили, что погибший распивал спиртные напитки в компании своего знакомого и его жены. Все они проживали в одной съемной квартире. Во время застолья между собутыльниками возникла ссора на почве ревности, и между мужчинами произошла потасовка.По имеющимся данным, в ходе ссоры приятель супругов нанес женщине ранение бедра, впоследствии она скончалась. Затем, по предварительным данным, муж пострадавшей, увидев, как его жена истекает кровью, схватил со стола нож и причинил телесные повреждения своему оппоненту. Травмы оказались смертельными. Злоумышленника на месте происшествия задержали сотрудники уголовного розыска.По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, 30-летний подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.