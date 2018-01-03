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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана

3 января 2018 11:26
63
В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана Мужчина признался, что хранит более 40 граммов запрещенного вещества.
Мужчина признался, что хранит более 40 граммов запрещенного вещества.

Находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по улице Ярославской мужчину. Заметив служебный автомобиль Росгвардии, пешеход попытался скрыться. Стражи правопорядка приняли решение остановить его, чтобы выяснить причину такого поведения.

В ходе беседы 36-летний тольяттинец признался, что при нем находится пакет наркотическим веществом – именно это было причиной того, что он так подозрительно отреагировал на появление патрульного экипажа. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу местного отдела полиции.

По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое в ходе личного досмотра у подозреваемого вещество является марихуаной массой более 40 граммов. В отношении задержанного в полиции возбудили уголовное дело, сообщает регуправление Росгвардии.


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