В Тольятти у задержанного мужчины изъята марихуана

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Находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по улице Чайкиной мужчину. Заметив служебный автомобиль Росгвардии, пешеход внезапно побежал в ближайший двор. Задержав 39-летнего жителя поселка Поволжский, стражи правопорядка в присутствии понятых произвели его личный досмотр. У задержанного был обнаружен пакет с неизвестным веществом растительного происхождения – предположительно, наркотиком.Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое у подозреваемого вещество является марихуаной массой почти 18 граммов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.